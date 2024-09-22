الスーパーانو العالمية فرح الديباني تقدم حفل غنائي في القاهرة

تحيي السوبرانو العالمية فرح الديباني ليلة غنائية في القاهرة ، ضمن مهرجان هي ال فنون بالتزامن مع بداية الموسم الشتوي للحفلات.يقام الحفل 27 سبتمبر الجاري داخل الجامعة الامريكية بالتحرير، وطرحت التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها. حصلت فرح الديباني على درجتي البكالوريوس والماجستير في الغناء ال أوبرا لي من ألمانيا واختارتها مجلة"عالم ال أوبرا " في ألمانيا كأفضل موهبة أوبرا لية شابة.
- تتلمذت على يد الفنانة نيفين علوبة من خلال مشروعها الأوبرالي" فابريكا"، التي كان لها دور كبير في تأهيلها للسفر إلى ألمانيا لدراسة فن الأوبرا.- تم اختيارها ضمن 5 من أصل 800 متسابق من جميع أنحاء العالم للانضمام- أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرا شابة، من أوبرا باريس.- أحيت فرح الديباني أمسيات غنائية بالقاهرة والإسكندرية، بالمشاركة مع أكاديمية أوبرا باريس وغنت لكبار ملحني الأوبرا العالميين مثل فيردي وموتسارت.
أوبرا فرح الديباني القاهرة حفل غنائي مهرجان هي الفنون
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