اكتشاف قاعة أثرية تعود للعصر البرونزي في شمال غرب برلين

تم اكتشاف قاعة ضخمة يعود تاريخها إلى العصر البرونزي خلال أعمال حفر وتنقيب بالقرب من موقع دفن قديم معروف شمال غرب برلين. وأعلن مكتب ولاية براندنبورج للحفاظ على الآثار الأربعاء أن الشمالي من حوالي 2200 إلى 800 قبل الميلاد.وقال عالم الآثار فرانز شوبر إنه"اكتشاف كبير ومذهل حقا"، بجدران مصنوعة من ألواح خشبية ومغطاة بالجص الطيني وسقف مصنوع من القش وبسبب حجم المبنى، يشتبهون في أنه كان يحتوي على طوابق إضافية للعيش والتخزين.

وهناك مدفأة في موقع مركزي داخل النصف الغربي من المبنى وتم العثور على وعاء مصغر على الجدار الشمالي الطويل ، والذي يتم تفسيره على أنه تضحية طقسية. ويؤرخ عالم الآثار إيمو هيسكه من جامعة جورج أوجست جوتنجن، الذي نصح بعمليات الحفر لعدة سنوات، لعمر المبنى على أنه يترواح ما بين القرنين 10 و 9 قبل الميلاد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: وزارة الداخلية في غزة: القوات الإسرائيلية أبادت مناطق سكنية كاملةقالت وزارة الداخلية في غزة إن القوات الإسرائيلية أبادت مناطق سكنية كاملة في شمال غرب القطاع.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: 'كتائب القسام' تستهدف دبابة وجرافة للجيش الإسرائيلي بقذيفتي 'الياسين 105'استهدفت 'كتائب القسام' دبابة وجرافة تابعتين للجيش الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة بقذيفتي 'الياسين 105'.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: «داخلية غزة»: القوات الإسرائيلية توغلت بآلياتها إلى منطقة الكرامة شمال غرب القطاعقالت وزارة الداخلية في غزة إن القوات الإسرائيلية توغلت بآلياتها إلى منطقة الكرامة شمال غرب القطاع.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: المقاومة تتصدى لعملية إبرار بحري لقوات جيش الاحتلال في شمال غرب غزةالمقاومة تتصدى لعملية إبرار بحري لقوات جيش الاحتلال في شمال غرب غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: المقاومة تتصدى لعملية إبرار بحري لقوات جيش الاحتلال في شمال غرب غزةالمقاومة تتصدى لعملية إبرار بحري لقوات جيش الاحتلال في شمال غرب غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال على عدة محاور بغزة.. إسرائيل تعترف بمقتل 13 جنديا وتدمير عدة آليات.. وارتفاع عدد شهداء العدوان الغاشم على القطاع لـ8800 شهيدا بينهم 3648 طفلادخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ 26 في ظل مواجهات عنيفة تجري بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية المقاومة في عدة مناطق منها شمال غرب القطاع، شمال شرق غزة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕