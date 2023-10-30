اقترب النصر لفلسطين وغزة..كثفوا الدعاء اللهم انصرهم وثبتهم واربط على قلوبهم

نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها من كل سوء وشر.

اللهم احمي الأقصى يا ارحم الراحمين، كما اسالك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.دعاء لأهل فلسطين الآن| «اللهم إنا نستودعك إخوتنا في غزة.. فاحفظهم بعينِك التي لا تنام»اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الاقصى ردًا جميلًا، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم.اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

اللهم انصر شعب فلسطين على أعدائك أعدائهم اليهود، اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم اللهم اشفي جرحاهم وأطلق أسر أسراهم اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوك يا رب العالمين.عاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى.. خطة تخفيف الأحمال الجديدةلكسر شوكة صن داونز.. أول قرارات الأهلي لحسم الصعود إلى نهائي الدوري الإفريقي headtopics.com

يسرا تدعم فلسطين :اللهم انصرهم'يسرا تدعم فلسطين اللهم انصرهم | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

هل الدعاء على اليهود حرام؟.. احذروه لـ10 أسباب أشدها خصومة النبيلاشك أن ما يطرح سؤال هل الدعاء على اليهود حرام ؟، وما حكم الدعاء على اليهود ؟، هو تلك الهجمات من قبل إسرائيل على أهلنا بفلسطين وغزة واعتداءاتهم الوحشية على الأطفال والنساء والشيوخ اقرأ أكثر ⮕

خلوكم معاهم بالدعاء..النصر لفلسطين وغزة قريبخلوكم معاهم بالدعاء لفلسطين وغزة النصر قريب بإذن الله، دعاء يوم الجمعة ، أدعية قصيرة في يوم الجمعة ، أدعية مستجابة يوم الجمعة ، دعاء قصير في يوم الجمعة ، الأدعية المستحبة في يوم الجمعة، أفضل دعاء يوم الجمعة، دعاء الزواج ، دعاء النصر لفلسطين ، دعاء لغزة، دعاء المتوفي ، دعاء للميت ، دعاء لنفسي يوم الجمعة ، أدعية مستجابة يوم الجمعة ، أدعية لأهلي ،... اقرأ أكثر ⮕

أفضل دعاء لأهل فلسطين وغزة 2023أفضل دعاء لأهل فلسطين وغزة، حيث يبحث عدد كبير من الأفراد عن أفضل الأدعية لأهل فلسطين وغزة وذلك حرصاً منهم على دعم الشعب الفلسطيني المنكوب اقرأ أكثر ⮕

' اللهم أرنا عجائب قدرتك' رددوا هذا الدعاء لعله المنجي لأهل غزةأفضل دعاء لأهل غزة وفلسطين، لذلك يبحث الكثير من الأفراد عن أفضل الأدعية لأهل غزة وفلسطين وذلك لمساندة الشعب الفلسطيني اقرأ أكثر ⮕

ريهام عبد الغفور تعلق على أحداث فلسطين: يمهل ولا يهملعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور على أحداث فلسطين وغزة اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 بعد الهجوم البري الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على أهالي اقرأ أكثر ⮕