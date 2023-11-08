اقتحام قوات إسرائيلية لجامعة بيرزيت في الضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت جامعة بيرزيت شمال رام الله في الضفة الغربية. وحسب الوكالة الفلسطينية. قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أجبرت حرس الجامعة على فتح أبوابها، حيث دخلت 6 آليات عسكرية الحرم الجامعي. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت، حيث أطلق الجنود الرصاص صوب فلسطيني، ما أدى لإصابته بالرصاص الحي، دون أن ترد تفاصيل أوفى عن حالته.

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