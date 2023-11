اقتصاد الإمارات يسجل نموا 3.7% في النصف الأول بدعم القطاع غير النفطي

ووصف الوزير النمو الاقتصادي في الإمارات بأنه شهادة على‭‭ ‬‬ما لديها من قوة وتنوع والتزام تجاه الانفتاح والتعاون الدولي مضيفا أن الدولة صارت أقل اعتمادا على النفط وأكثر اعتمادا على القطاعات القائمة على المعرفة.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: ارتفاع إيرادات تويوتا موتور خلال النصف الأول من العام الماليأعلنت شركة توتويا موتور أكبر منتج سيارات في اليابان، اليوم الأربعاء، ارتفاع إيرادات المبيعات خلال النصف الأول

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: تعرف على قائمة منتخب اليد المشاركة في معسكر ألمانياأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد قائمة الفراعنة استعداداً للمشاركة في معسكر خارجي بألمانيا للتحضير لبطولة الأمم الأفريقية التى ستقام بالقاهرة النصف الأخير من شهر يناير المقبل.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: اقتصاد السعودية| إطلاق دورات تدريبية للعاملين في القطاع الصناعي والتعدينيأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وجامعة أم القرى؛ إطلاق دورات تدريبية ضمن (منتج مهارات)

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: قيد الإنشاء من 23 عاما.. لاس فيجاس تفتتح منتجعا ترفيهيا بـ3.7 مليار دولارتستعد إحدى شركات الفنادق العملاقة فى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتتاح منتجع ترفيهى جديد وضخم، تبلغ تكلفته 3.7 مليار دولار فى لاس فيجاس.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، يسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 للشراء، 30.95 للبيع. يسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 للشراء، 30.95 للبيع. يسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.85 للشراء، 30.95 للبيع. يسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 للشراء، 30.95 للبيع. يسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 30.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: أزمة جوع كبيرة فى غزة مع تشديد الحصار على القطاعحالة من الجوع تنتشر فى قطاع غزة مع تزايد يأس الفلسطينيين الذين يعيشون فى القطاع فى بحثهم عن الخبز والمواد الغذائية الأساسية الأخرى بعد فرض إسرائيل حصارًا شاملًا على القطاع

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕