افعل ولا تفعل.. نصائح بسيطة عند اتباع حمية الصيام المتقطع

، ووظيفة المناعة، بدءًا من جهازك العصبي والمناعي وحتى صحتك العقلية ووظيفة الجهاز الهضمي، فإن الأمعاء الصحية هي حجر الزاوية في صحتك العامة. تم إعادة اكتشاف هذه الممارسة القديمة في العصر الحديث، واكتسبت شعبية هائلة لفوائدها الصحية المحتملة، وكما هو الحال مع أي نظام صحي، هناك ما يجب فعله وما لا يجب فعله لضمان تحقيق أقصى قدر من المزايا.
إذا كنت جديدًا على الصيام المتقطع، فمن المستحسن تعديل فترات الصيام تدريجيًا ودمجها مع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.ميدو ينتقد الأهلي بسبب صفقة موديست: إهدار مال عامعقب توديع كأس الرابطة.. موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي
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