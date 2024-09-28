افتتاح حمام سباحة أولمبي بنادي أبو كبير و جولة تفقدية لوزير الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وال رياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولتيهما المكوكية لتفقد وافتتاح عدد من الأنشطة والمشروعات الرياضية بمراكز الزقازيق وههيا وأبو كبير وكفر صقر واولاد صقر والتي تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب واحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة ، بافتتاح حمام السباحة النصف أولمبي ب نادي أبو كبير الرياضي بإجمالي عائد إستثماري 19 مليونا و662 ألف جنيه لمدة 12 عاما بنظام حق الانتفاع .

وتفقد الوزير والمحافظ اليوم الريفي لأندية الفتاة والمرأة ثم قاما بالمرور علي الملعب القانوني لكرة القدم والذي يضم اكاديميات المركز وشعبة الهوايات الرياضية للنشء وخماسي كرة القدم فتيات . بينما أكد محافظ الشرقية كامل الدعم والمساندة لقطاع الشباب والرياضة وتذليل كافة العقبات وتهيئة الأجواء المناسبة لأعمال تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية الرياضية لدورها الهام في تشكيل الوعي والوجدان لدى الشباب باعتبارهم القوه الفعاله لبناء وتنمية المجتمع والذي يتفق تماماً مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان. .

على هامش الزيارة عقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية لقاءاً حوارياً مع الشباب بمشاركة وزير التموين السابق ونائب محافظة الشرقية لإستعراض رؤي الشباب وتطلعات المستقبل حول المبادرة الرئاسية للتنمية الشاملة بداية جديدة لبناء الإنسان .

وزير الشباب والرياضة محافظة الشرقية حمام سباحة أولمبي نادي أبو كبير النشاط الرياضي

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