افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية لعام 2023

إعلام إيراني: أول استخدام لصاروخ فتاح الفرط صوتي في الضربة على إسرائيلمدحت صالح وعصام عمر في حفل زفاف المخرج ياسر عطية والفنانة فاطمة عادل بدأت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والذي تقيمه محافظة الإسماعيلية للعام الرابع والعشرين.

يشارك في المهرجان هذا العام ١٩ فرقة من عدة دول و١٢ فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي"الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، الشلاتين التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقي والغناء الشعبى بالإضافة إلى فرقتي لذوي الهمم التابعة لهيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء بجانب فرقة مديرية الشباب والرياضة.

وأشاد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بإخراج المهرجان بالصورة التي تليق بأهالي الإسماعيلية، مؤكدًا أهمية إقامة المهرجان لما يشيعه من بهجة وسرور لأهالي الإسماعيلية بجانب كونه محفلًا دوليًا وقبلة للفنون وملتقى الثقافات.

مهرجان الفنون الشعبية الإسماعيلية مصر ثقافة

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