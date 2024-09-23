افتتاح الدكتور قنديل اجتماع الجمعية العمومية التاسعة والعشرين لمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ، اجتماع الجمعية العمومية التاسعة والعشرين لمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة. وشهد الاجتماع حضوراً لافتاً من قيادات الجامعة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

أكد رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعمل بكل طاقتها لتحقيق أقصى استفادة لأبنائها، وتحقيق الرضا الوظيفي لهم من خلال التوزيع العادل للمكافآت وتطبيق مبادئ العدالة والقانون، وأضاف أن الجامعة قد اتخذت عدة خطوات لرعاية العاملين بها، منها تقديم التأمين الشامل للعاملين، وتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية لتوفير منتجات غذائية بأسعار مدعمة، بالإضافة إلى إنشاء نادٍ يخدم أبناء الجامعة.

وأشار الدكتور قنديل إلى أهمية الاستفادة من صندوق الاستثمار بالجامعة، حيث يمكن تحقيق العديد من الأرباح والمكاسب التي تعود بالنفع على أعضاء الصندوق، مشدداً على ضرورة استغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل لتحقيق أفضل النتائج. واوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة الصندوق أن هذا الدعم أسفر عن زيادة مخصصات الأعضاء إلى 220 شهرًا بدلاً من 70 شهرًا، بزيادة تصل إلى 300٪. كما تم توفير قروض للعاملين تصل قيمتها إلى 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف مصاريف جنازة بقيمة 5 آلاف جنيه دون خصمها من المستحقات. وأشار أيضًا إلى الموافقة على انضمام الأعضاء الجدد إلى الصندوق بغض النظر عن تاريخ تعيينهم.

تضمن الاجتماع أيضًا مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن أعمال السنة المالية 2023، واعتماد الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات عن نفس السنة. كما تم انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم. وتم خلال الاجتماع عرض تقرير عن القوائم المالية، حيث شمل ذلك القوائم المالية لصندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة حلوان.

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