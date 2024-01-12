افتتاح 14 مشروعا تابعا لصندوق تحيا مصر بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه وأكثر من 600 مشروع داخل قرى حياة كريمة و112 مركز طبى ووحدة صحية و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل جارى تنفيذ 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1





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