افتتاح صيدلية للتأمين الصحي بمقر نقابة الصحفيين

عن افتتاح صيدلية للتأمين الصحي بمقر نقابة النقابة، الأربعاء القادم الموافق 2 أكتوبر، وذلك لخدمة أعضاء النقابة وأسرهم من المشتركين في التأمين الصحي بمحافظة القاهرة .

يشارك في الافتتاح خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة والدكتور أحمد عطا رئيس فرع الهيئة العامة لللتأمين الصحي بالقاهرة، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وقيادات هيئة التأمين الصحي بفرع القاهرة. وأكد محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع العلاج أن خطوة إنشاء صيدلية للتأمين الصحي لأول مرة داخل نقابة الصحفيين، تأتي كثمرة للتعاون المستمر والقوي مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والذي بدأ بافتتاح عيادة التأمين الصحي العام الماضي، مشيرا إلى أنه سوف تعقبها خطوات أخرى لتسهيل اشتراك الصحفيين في التأمين الصحي.

ووجه "الجارحي" الشكر للدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور خالد موافي رئيس الشؤون الطبية بالهيئة، والدكتور أحمد عطا رئيس فرع التأمين الصحي بالقاهرة، والدكتور حسن يوسف مدير التموين الطبي بفرع القاهرة، على جهودهم لتشغيل الصيدلية وتسهيل كافة الصعوبات من أجل الانتهاء منها في وقت قياسي.

وتُعد صيدلية التأمين الصحي بنقابة الصحفيين أحدث الخدمات غير المسبوقة بالنقابة لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، بعد تشغيل العيادات الخارجية يوميًا منذ فبراير الماضي، وافتتاح معمل تحاليل بالنقابة، وتوفير منفذ لطلب واستلام الأدوية، والمبادرة الخاصة بتوفير نواقص الأدوية للصحفيين بالتعاون مع هيئة الدواء وصيدليات العزبي، بالإضافة إلى خدمة أقارب الصحفيين ضمن منظومة مشروع العلاج، وتوسيع شبكة التعاقدات الطبية وإعادة التعاقدات الملغاة.

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