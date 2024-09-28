افتتاح 'سوبر جلوب' لكرة اليد بمصر اليوم السبت

كرة اليد " سوبر جلوب " التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر له فى السابعة والربع مساء اليوم، السبت، بعدما تم تأجيله 24 ساعة بسبب مباراة السوبر الأفريقى لكرة القدم بين الأهلى و الزمالك مساء أمس والذى شهد انطلاق منافسات البطولة.
ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح مفاجآت مبهرة بحضور عدد من الشخصيات الكبرى، وأبرزها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين.للأندية التى شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى فى مدينة العلمين أغسطس الماضى، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى..
فيما يلتقى الأهلى مع برشلونة غدا الأحد فى ثان مواجهاته بعدما واجه سيدنى الاسترالى فى بداية مشواره ، على أن يلتقى الزمالك مع فيزبريم المجرى .الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستى أثناء وصول نتنياهوالجيش الإسرائيلى: سنستهدف خليفة نصر الله وغاراتنا لن تتوقف
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يحيى الدرع وجها لوجه أمام الزمالك فى السوبر جلوب بالعاصمة الإدارية الأحدتشهد بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 'سوبر جلوب'، التى تستضيفها مصر بدءا من 27 سبتمبر، مواجهة بين يحيى الدرع المحترف فى صفوف فيزبريم المجرى أمام فريقه السابق الزمالك.
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