افتتاح مدرسة ٦ أكتوبر الجديدة بمدينة دمياط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مدرسة ٦ أكتوبر الجديدة بمدينة دمياط، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ، حيث جاء ذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم و أيمن فاروق نائب مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية والمهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

هذا وقد تفقد"المحافظ"مبنى المدرسة الذى تم انشاؤه حديثاً لاستيعاب الطلاب بمدرسة ٦ أكتوبر ، و تقليل الكثافة بالمدارس المجاورة، حيث جاءت المدرسة على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع بإجمالى عدد ٣٠ فصل دراسى للمرحلة الابتدائية و ١٠ قاعات لرياض الأطفال، حيث تابع سيادته انتظام العملية التعليمية بقاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية بالمدرسة ، كما تابع كذلك تجهيز المدرسة بفصول للطلاب من ذوى الهمم و دورات للمياه مجهزة و رامبات.

وأشاد"الدكتور أيمن الشهابى"بالمستوى التنفيذى للمدرسة ، مؤكدًا أن هناك اهتمام بالغ بملف تطوير المدارس القائمة و كذلك إنشاء مدارس جديدة لمواكبة خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية و أيضًا خطة المحافظة لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول، والتى تُعد عنصر أساسى فى تطوير المنظومة، وذلك لمساعدة الطلاب على الاستيعاب والاستفادة بقدر كبير من اليوم الدراسى ، وأكد"محافظ دمياط"حرص المحافظة على تقديم كافة سُبل الدعم الممكنة للعملية التعليمية والطلاب ، إيمانًا بأهمية التعليم...

هذا وقد أشاد"الدكتور أيمن الشهابى"بالمستوى التنفيذى للمدرسة ، مؤكدًا أن هناك اهتمام بالغ بملف تطوير المدارس القائمة و كذلك إنشاء مدارس جديدة لمواكبة خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية

Education School Damyat Egypt

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