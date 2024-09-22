افتتاح مدرسة ٦ أكتوبر الجديدة بمدينة دمياط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مدرسة ٦ أكتوبر الجديدة بمدينة دمياط، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ، حيث جاء ذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم و أيمن فاروق نائب مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية والمهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.
هذا وقد تفقد"المحافظ"مبنى المدرسة الذى تم انشاؤه حديثاً لاستيعاب الطلاب بمدرسة ٦ أكتوبر ، و تقليل الكثافة بالمدارس المجاورة، حيث جاءت المدرسة على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع بإجمالى عدد ٣٠ فصل دراسى للمرحلة الابتدائية و ١٠ قاعات لرياض الأطفال، حيث تابع سيادته انتظام العملية التعليمية بقاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية بالمدرسة ، كما تابع كذلك تجهيز المدرسة بفصول للطلاب من ذوى الهمم و دورات للمياه مجهزة و رامبات.
وأشاد"الدكتور أيمن الشهابى"بالمستوى التنفيذى للمدرسة ، مؤكدًا أن هناك اهتمام بالغ بملف تطوير المدارس القائمة و كذلك إنشاء مدارس جديدة لمواكبة خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية و أيضًا خطة المحافظة لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول، والتى تُعد عنصر أساسى فى تطوير المنظومة، وذلك لمساعدة الطلاب على الاستيعاب والاستفادة بقدر كبير من اليوم الدراسى ، وأكد"محافظ دمياط"حرص المحافظة على تقديم كافة سُبل الدعم الممكنة للعملية التعليمية والطلاب ، إيمانًا بأهمية التعليم...
هذا وقد أشاد"الدكتور أيمن الشهابى"بالمستوى التنفيذى للمدرسة ، مؤكدًا أن هناك اهتمام بالغ بملف تطوير المدارس القائمة و كذلك إنشاء مدارس جديدة لمواكبة خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »