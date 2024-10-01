اغتيال حسن نصر الله: حزب الله يدّعي مقتل قائد عام في غارة إسرائيلية

صورة غير مؤرخة أصدرها المكتب الإعلامي العسكري لحزب الله في 31 يوليو 2024، تُظهر القائد الأعلى لحزب الله فؤاد شكر والأمين العام للحزب حسن نصر الله في مكان لم يُكشف عنه. أ ف بحزب الله خسر أهم قادته في سلسلة اغتيالات إسرائيلية طالت زعيمه حسن نصر اللهعندما قضت على أمينه العام حسن نصر الله في 27 أيلول/سبتمبر بين قادة آخرين قتلوا في سلسلة اغتيالات أضعفت بشكل كبير الحركة اللبنانية الموالية لإيران.

وفي مقابلة مع صحيفة “الأخبار” اللبنانية القريبة من حزبه، قال في آب/أغسطس 2014 “يروّج الإسرائيلي لفكرة … مفادها بأنني مقيم في ملجأ بعيدا عن الناس، فلا أراهم ولا أتواصل معهم، ومنقطع حتى عن إخواني”. لكن الرجل الثاني في الحزب نعيم قاسم قال الاثنين إن نصر الله قُتل مع أربعة أشخاص آخرين بينهم كركي وسمير حرب الذي كان “يتابع معه” و “قائد حرسه” إبراهيم حسين جزيني.قتل فؤاد شكر الذي يُعد من الجيل المؤسس لحزب الله وأحد أبرز قادته العسكريين، في ضربة نسبت لإسرائيل استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، في 30 تموز/يوليو.

تولى قيادة قوة الرضوان، وحدات النخبة في حزب الله، التي تعد رأس حربة حزب الله في القتال البري والعمليات الهجومية، وتشارك وحداتها الصاروخية في قصف مواقع عسكرية اسرائيلية منذ بدء التصعيد قبل نحو عام. تشييع القيادي الكبير في حزب الله إبراهيم قبيسي والقيادي في حزب الله حسين عز الدين اللذين قُتلا في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. رويترز

Hizbollah Hassan Nasrallah Israel Attack Lebanon

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