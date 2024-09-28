اغتيال حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية على بيروت

تعقيدات أمنية وضيافة كريمة.. كيف وصف عمرو موسى أجواء لقاءاته ب حسن نصر الله ؟بعد حسن نصر الله .. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز ب حزب الله قبل ختام حفلها بقصر عابدين.. فاطمة سعيد تفاجئ جمهورها بالرقص على «مصر هي أمي»نشر في: السبت 28 سبتمبر 2024 - 10:13 م | آخر تحديث: السبت 28 سبتمبر 2024 - 10:13 م
على الصعيد المحلي، قام بتوسيع شبكة الحزب الاجتماعية لتوفير الخدمات في المجتمعات الشيعية، ما ساعد على زيادة شعبيته، في السياسة، نجح في دخول البرلمان اللبناني وتوسيع نفوذ الحزب في الحكومة، فضلًا عن أنه كان قادرًا على إدارة الحزب تحت ضغوط دولية ومحلية، مع البقاء مختبئًا لفترات طويلة لحمايته من الاغتيالات الإسرائيلية.
وهناك انضم نصر الله إلى حركة أمل، وهي منظمة سياسية وشبه عسكرية تمثل الشيعة المهمشين في لبنان، وسرعان ما بدأ صعوده كثوري. وعلى غرار الموسوي، كان نصر الله ملتزماً بمواجهة إسرائيل، حيث أعلن في تصريح شهير:"ستظل أميركا العدو الرهيب وإسرائيل ورماً سرطانياً يجب اقتلاعه من جذوره".
حسن نصر الله حزب الله اغتيال اسرائيل بيروت
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل حسن نصر اللهأعلنت إسرائيل عن مقتل حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، خلال غارة جوية على مقر الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »