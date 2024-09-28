اغتيال نصرالله: تطوراً خطيرًا في الشرق الأوسط

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن اغتيال حسن نصرالله ، أمين عام حزب الله ، يمثل تطورا خطيرا للغاية في الأحداث الجارية في المنطقة، وسيكون له تأثيرات كارثية على استقرار الشرق الأوسط بأكمله، مشيرا إلى أن هذا ال اغتيال سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإقليمية المتوترة وإشعال فتيل حرب جديدة في المنطقة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هذا الاغتيال لن يكون حدثا منفصلا، بل سيترتب عليه تداعيات خطيرة على استقرار الشرق الأوسط وقال: إن استهداف نصرالله، سيجر المنطقة إلى مواجهات جديدة قد لا تنتهي عند حدود لبنان أو سوريا، بل تمتد لتشمل أطرافا دولية أخرى، ما يهدد بانزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر، بحكم تاريخها وموقعها الاستراتيجي، كانت دائمًا من أولى الدول التي حذرت من مخاطر التصعيد العسكري والسياسي في المنطقة ولطالما دعت مصر إلى التهدئة والحوار بدلا من المواجهات العسكرية التي لن تؤدي سوى إلى مزيد من الدمار والمعاناة لشعوب المنطقة وقد سبق وأن أطلقت مصر العديد من التحذيرات من اتساع دائرة الصراع، خاصة مع الأوضاع الراهنة في غزة وسوريا واليمن، حيث يشكل كل تصعيد تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي.
وأشاد فرحات بالدور المصري الفاعل في محاولات التهدئة، مؤكدًا أن مصر ستظل ركيزة الاستقرار ومحور التوازن في المنطقة كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتجنب كارثة محتملة قد تؤدي إلى انجرار المنطقة بأسرها إلى دوامة من العنف المستمر لافتا إلى أنه يجب على جميع الدول العربية في هذه المرحلة الحرجة إلي التكاتف والعمل معا لإيجاد حل سياسي شامل يعيد للمنطقة استقرارها وأمنها، ويضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة محذرا من أن استمرار هذه الأعمال العدائية سيؤدي إلى كارثة لا يمكن احتواؤها بسهولة.
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