اعرف آلية حساب مدة اشتراك التأمينات حال الالتحاق بأكثر من عمل

7 - ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻴﻌﻭﻟﻬﻡ ﻓعلا، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ (ﺃ ، ﺏ) من ﺍﻟﺒﻨﺩ (٤) مﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: الانتخابات الرئاسية.. اعرف موقفك و9 فئات محرومة من التصويتالانتخابات الرئاسية اعرف موقفك و9 فئات محرومة من التصويت | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: هيئة الكتاب تشارك بأكثر من 700 عنوان في معرض الشارقة الـ 42هيئة الكتاب تشارك بأكثر من 700 عنوان في معرض الشارقة الـ 42 | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: رئيس الوزراء يعلن إطلاق المرحلة الثانية من المشروعات التنموية بشمال سيناءتنفيذ مشروعات في سيناء بأكثر من 600 مليار جنيه خلال عشر سنوات

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمنوافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة «الدفعة التاسعة»، من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من راغبى الالتحاق بالعمل الشرطى «معاونى أمن» من الذكور والإناث لهذا العام.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: القبض على هاربين من إعدام ومؤبد حال إختبائهما في الإسكندريةتمكن قطاع الأمن العام من ضبط عاملي بناء محكوم هاربين من إعدام ومؤبد حال إختبائهما بالإسكندرية.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: لراغبي الالتحاق.. أماكن تقديم مخصصة للطلبة والطالبات بمعاهدة معاوني الأمنأعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وعلى راغبي الالتحاق التقديم اعتبارا من السبت ٤نوفمبر .

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕