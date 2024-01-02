اعرف حقك في القانون الاقتصادي

اعرف حقك.. القانون يمنح حرية ممارسة النشاط الاقتصادى ويحذر من أى فعل خادع يضلل المستهلك.. للمشترى الحق فى إعادة السلعة واسترداد قيمتها النقدية دون إبداء أسباب خلال 14 يوما.. ويحظر حبس السلع الاستراتيجيةوعرف القانون أن السلوك الخادع بأنه كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط





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