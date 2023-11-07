اعتقال 15 شخصًا في القدس و22 في الخليل و11 في رام الله وشابين في أريحا وفلسطينيين في جنين وبيت لحم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 15 شخصًا من أنحاء مدينة"القدس"، و22 من مُحافظة"الخليل" الواقعة جنوب الضفة، و11 من رام الله بوسطها، فيما جرى اعتقال شابين من مُحافظة"أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية. ومن"جنين" في الشمال، جرى اعتقال فلسطينيين اثنين، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال أربعة من مُحافظة"بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.

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