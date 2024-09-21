اعتراف متهم بتزوير المحررات الرسمية عبر الفوتوشوب مقابل أموال

واعترف المتهم باستخدام الكمبيوتر في تزوير المحررات الرسمية عن طريق الفوتوشوب، مقابل الأموال، وأنه يتعامل مع الراغبين في تزوير المحررات الرسمية عبر "الشات".

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تزوير المحررات الرسمية بخلاف الحقيقة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود عدد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى يعلن القائم على إدارتهم إمكانية تزوير المحررات الرسمية والعرفية لراغبى شرائها " بخلاف الحقيقة "، وعقب الإتفاق معهم يقوم بإرسال صور ضوئية لهم عبر تطبيق " واتس آب" للمستندات المزورة ويطلب مبالغ مالية نظير تسليمها لهم وعقب تحصله عليها يقوم بغلق هاتفه المحمول وصرف المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارة تلك الصفحات وبحوزته وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة شلبي ودونجا أمام الشرطة الكينىتعرف على أهم محاور مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسانانتخابات أمريكا.. هاريس تلجأ لـ"استراتيجية الديجيتال" بـ"لايف" مع أوبرا وينفرى.. ترامب يهاجم سياسات منافسته بغزة ويغازل اليهود الأمريكيين: أنا صديقكم بالبيت الأبيض..

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