اضطراب الشخصية الحدي : تأثيره على التفكير، المشاعر والعلاقات

هو اضطراب نفسي معقد يؤثر على كيفية تفكير الشخص وشعوره و علاقات ه بالآخرين، يشمل نمطًا من ال علاقات غير المستقرة، فضلاً عن ال اندفاع والطريقة غير الصحية التي ينظر بها الشخص إلى نفسه، بالإضافة الي فرط ال حساسية لاحتمال الرفض والتخلّي عن الشخص، وذلك وفقًا الي لموقع mayoclinic.• شعور بعدم الاستقرار في الهوية الشخصية، فضلًا عن التغير المستمر في الأهداف والقيم.• اندفاع ية في التصرفات، مثل الإنفاق المفرط، تعاطي المخدرات، القيادة المتهورة، إيذاء النفس.

ويمكن أن يكون لدى بعض الأشخاص ميل وراثي إلى الاستجابة بشكل سيئ لضغوط الحياة، ممّا يجعلهم أكثر ميلًا للإصابة باضطراب الشخصية الحدي، كما ينتشر هذا الاضطرابُ العائلات.من قبل أخصائي الصحة النفسية بناءً على مقابلة تفصيلية مع المريض، كما يجب توجد لدى الأشخاص تاريخ من العلاقات غير المستقرّة، والصورة الذاتية ، والمزاج الغريب، والتصرّف المتهوّر.كما يتم استخدام الأدوية في بعض الأحيان، ومن هذه الأدوية:• الأدوية التي تساعد على استقرار المزاج.

اضطراب شخصيتى علاقات اندفاع صورة ذاتية حساسية

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