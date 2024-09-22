اضطرابات النمو: طيف التوحد، فرط الحركة ونقص الانتباه

والتواصل والتصرف، ويمكن أن يؤثر اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والتوحد على حياتك الشخصية والاجتماعية والمدرسية والعملية وفقا لما نشره موقع health.. يؤثر اضطراب طيف التوحد بشكل مباشر على التواصل والتفاعل الاجتماعي، ما قد يمنعك من تطوير العلاقات والحفاظ عليها حيث قد تكون غير قادر على تعديل سلوكك وفقًا لمختلف المواقف الاجتماعية.

اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة هو اضطراب النمو العصبي الأكثر شيوعًا في مرحلة الطفولة والذي يمكن أن يستمر حتى مرحلة البلوغ.تشمل عوامل الخطر للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الاختلافات في المزاج، وانخفاض الوزن عند الولادة، وتاريخ إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، والتعرض للسموم التي تضر بالجهاز العصبي، أو العدوى، أو التعرض للكحول أثناء وجود الطفل في الرحم، وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن العوامل الوراثية تلعب دورًا في تطور اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

يرجع هذا الاختلاف في العمر عند التشخيص إلى الاختلافات في أعراض الحالات. يمكن التعرف على مرض التوحد لدى الرضع الذين لا يصلون إلى مراحل نموهم في التواصل أو التفاعل الاجتماعي أو المهارات الحركية والإدراكية. يمكن علاج الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بالعلاج السلوكي ، ويمكن لمقدمي الرعاية الخضوع لتدريب على إدارة السلوك لمساعدة أطفالهم على التكيف. يمكن للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إدارة أعراضهم بالعلاج النفسي وتدريب المهارات. في جلسات العلاج الخاصة بهم، يمكن للأطفال والبالغين تعلم المهارات التنظيمية وتقنيات التهدئة.

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