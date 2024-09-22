اضطراب الأكل عند الأطفال: 4 نصائح للتغلب عليه

اضطراب الأكل ينطوي على سلوكيات أكل غير طبيعية ، وهو نمط أكل غير منتظم ومقيد وغير مرن، ومن العلامات لدى ال أطفال فقدان الوزن أو اكتسابه بشكل مفرط، وأوقات تناول الطعام غير المنتظمة، وتساقط الشعر، وفرط النشاط والبحث عن أسباب لتخطي الوجبات.

وقد تشمل العواقب التي قد يعاني منها الأطفال الذين يعانون من هذا تأخر النمو، وانخفاض وزن الجسم، وسوء التغذية والأمراض التي تصيب العظام والجهاز الهضمي والقلب. ويمكن أن يصبح اضطراب الأكل مشكلة خطيرة إذا لم تركز عليها، وفيما يلي 4 نصائح للتغلب عليها عند الأطفال.يجب عليك الاهتمام باضطراب الصحة العقلية لطفلك من خلال اصطحابه إلى الطبيب، وتوفير العناصر الغذائية اللازمة، وإدارة سلوكه ونموه.يجب عليك استشارة أخصائي التغذية للحصول على المشورة المناسبة، كما أن اتباع نظام غذائي متوازن أمر مهم سيساعد ذلك في تحسين صحة طفلك ونموه بشكل عام.

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