اشتعال النيران في 4 سيارات إثر حريق مخزن أخشاب بالحلمية

الحلمية، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتحاول السيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب بميدان الحلمية، وانتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

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