اشتباكات عنيفة في غزة والجيش الإسرائيلي يصرّح: ليست العملية الرئيسية

أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لشبكة “” أن التوغل البري، مساء الجمعة، في غزة ليس الغزو البري الكبير المتوقع، فيما أعلنت حماس أن مسلحيها يخوضون “اشتباكات عنيفة” مع الجيش الإسرائيلي.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر أمريكي لم يذكر اسمه أن العملية “محدودة”، فيما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، أن العملية الحالية ليست العملية الرئيسية المتوقعة. وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، أن مسلحيه يخوضون “اشتباكات عنيفة” مع الجيش الإسرائيلي في موقعين داخل قطاع غزة بعد أن أكدت إسرائيل توسيع عملياتها في القطاع الفلسطيني المحاصر.(شمال القطاع) وشرق البريج (وسط) واشتباكات عنيفة تدور على الأرض”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري أن الجيش “سيوسع عملياته البرية” مساء الجمعة في قطاع غزة، في وقت يتعرض القطاع المحاصر لقصف إسرائيلي كثيف.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء الأربعاء، أن بلاده تتحضر لشن الهجوم البري. headtopics.com

وقال نتانياهو: “نحن نتحضر لدخول بري.. لا يمكنني الخوض في تفاصيل متى وكيف وأين والأمور التي نأخذها في الاعتبار” قبل هذه الخطوة. وبدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بعد هجوم غير مسبوق شنته الحركة المصنفة إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر قتل فيه 1400 شخص بحسب الدولة العبرية.

وبعد الهجوم باشر الجيش الإسرائيلي حملة قصف عنيف على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، فارضا حصارا محكما على القطاع الذي يسكنه نحو 2,4 مليون شخص، وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس مقتل 7326.

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