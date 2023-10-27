اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عديدة شرقي قطاع غزة

حماس: المقاومة الفلسطينية قدمت ملحمة تاريخية سيراها العالم مع بزوغ أشعة الشمسالجمعية العامة تعتمد قرارا يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزةالصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة بالتزامن مع الاجتياح البري للقطاعخالد مشعل: المقاومة تتصدى للاجتياح البري بكل قوة.. فيديوإسرائيلي تشن غارات على محيطي مستشفيي الشفاء والإندونيسي

حماس: المقاومة الفلسطينية قدمت ملحمة تاريخية سيراها العالم مع بزوغ أشعة الشمسالجمعية العامة تعتمد قرارا يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزةالصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة بالتزامن مع الاجتياح البري للقطاعخالد مشعل: المقاومة تتصدى للاجتياح البري بكل قوة.. فيديوإسرائيلي تشن غارات على محيطي مستشفيي الشفاء والإندونيسي

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اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عدة شرقي غزةاشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عدة شرقي غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

متحدث جيش الاحتلال: سنواصل استهداف مستشفيات غزةكشفت ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هغاري، عن نية إسرائيل استمرار استهداف المستشفيات في قطاع غزة، بعد أن أكد أن هناك أنفاقًا لحركة المقاومة الإسلامية حماس تحت المستشفيات في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: لا مكان آمنا في غزةحذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية اليوم الخميس 26 أكتوبر، بأن 'لا مكان آمنا في غزة' بسبب التصعيد الأخير بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕

مصطفى بكري : الجرائم في حق شعب فلسطين الموت بلا مقبرةقال الإعلامي مصطفى بكري أن قوات الاحتلال الصهيوني مستمرة في قصف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة......... اقرأ أكثر ⮕

المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة تسلل لغزة وقوات الاحتلال تترك الذخائر وتفر هاربةالمقاومة الفلسطينية تتصدي لمحاولة تسلل لغزة وقوات الاحتلال تترك الذخائر وتفر هاربة اقرأ أكثر ⮕

وكالة أممية: ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة الأشد معاناة في الحربالاحتلال الإسرائيلي يستمر في عدوانه على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕