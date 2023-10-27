اشتباكات عنيفة.. القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرقي مخيم البريج

وأضافت في بيان مقتضب عبر منصة تليجرام، مساء الجمعة، أن اشتباكات عنيفة اندلعت خلال التصدي لعملية الاغتيال.

ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت. وفيما لم يعلن جيش الاحتلال بدء العملية بشكل رسمي، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء الجمعة، إن إسرائيل شنت للتو حرباً برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، في أعقاب القصف الإسرائيلي المُكثف على قطاع غزة، وانقطاع كامل الاتصالات والإنترنت. وقال الصفدي إن إسرائيل شنت للتو حربا برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات مقبلة. headtopics.com

وأضاف أن التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له، متابعا: «الملايين سوف يراقبون كل صوت، التاريخ سيحكم».مطالبات عبر مواقع التواصل لشبكات الهواتف المصرية بدعم غزة بالإنترنت والاتصالات

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