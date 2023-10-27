اسمع كتاب.. ترشيحات الشروق الأسبوعية للاستماع

ما بين عالَمٍ سرى قائم فى الخفاء، وعالَمِنا الحقيقى بشكله المعروف، تعيش بطلة تلك الحكاية على الحياد، تملأ رأسها تساؤلات غامضة غريبة، ورؤى وتطلعات أكثر غموضًا وغرابة، لكنها لا تملك بديلًا عن انتظار الزمن كى يُفصح بنفسه عن المستور من الحكايات..بِلُغَةٍ عَذْبَةٍ ومشاعرَ استثنائية سنتعرف على واقع مصرى خالص فى الخمسينيات من القرن الماضى وحتى أوائل القرن الحالى، ستتعلق بالزمن، والمكان، والحوار، والأحلام، وسينتابك الفضول الشديد حتى صفحة النهاية وإسدال الستار.

ما بين ثورة ووباء، يحاول خمسة فنانون التقدم للأمام لكنهم يكتشفون أن حياتهم قد توقفت بعد فقدان أحدهم فى الميدان يفقدون حواسهم فيحاولون استعادتها بالتمسك بالفن والحب والتفاصيل الصغيرة التى تُشكل الحياة. شخصيات خلقها، «واقع يناير»، تشبثت بحلم تحويل مأزق الوجود إلى فن، ومنعطف الثورة إلى أغنية...

فى سبيل ذلك صنعت نورا ناجى «رواية نصوص»، فحضرت اللوحة والمسرحية يوميات الحياة وهلوسات الحلم، فضلا عن الرواية داخل الرواية بنص روائى يتجاوز تقنيات السرد التقليدية إلى رحابة التجريبتدور أحداث الرواية فى غابة افتراضية غير محدِّدة المكان أو الزمان، أبطالها جميعهم من الحيوانات، وتغوص فى كواليس الحكم وعالم السياسة وما يحيط بهما من دسائس ومكائد، قادة الغابة كلهم حاضرون: الأسد ملك الغابة وحاكمها، والثعلب مسئول المعلومات والتقارير بالجزيرة المركزية الذى يعمل تحت إدارته الكثير من الجراء... headtopics.com

اقرأ كتاب.. ترشيحات الشروق الأسبوعية للقراءةتقدم الشروق ترشيحاتها الأسبوعية للقراءة، ضمن موضوعات ملحق الثقافة الذي تنشره ضمن عددها الصادر يوم السبت من كل أسبوع. اقرأ أكثر ⮕

النيابة تأمر بحبس ديلر الهيروين فى الشروق 4 أيامأمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.. اقرأ أكثر ⮕

لحظة بلحظة.. الزمالك × إنبي.. الدوري المصريتقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك وإنبي التي ستقام في بطولة الدوري المصري. اقرأ أكثر ⮕

كتاب 'حضور التقنية فى العلوم الاجتماعية' رصد للعالم فى عصر التكنولوجياصدر حديثا عن منشورات بتانة كتاب بعنوان 'حضور التقنية فى العلوم الاجتماعية'، للدكتور شحاتة صيام، وهو كتاب يتناول فى موضوعه الأساسى المقاربات المنهجية فى عصر ما بعد الإنسان. اقرأ أكثر ⮕

منافس الأهلى.. مدرب صن داونز ينافس موسيمانى لقيادة كايزر تشيفزكشفت تقارير صحفية أن مانكوبا منققيثي المدرب العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي دخل دائرة ترشيحات قيادة نادى كايزر تشيفز اقرأ أكثر ⮕

المتحف القومي للحضارة المصرية يشهد حفل إطلاق كتاب «الأزياء المصرية»استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فعاليات حفل إطلاق كتاب 'الأزياء المصرية.. اقرأ أكثر ⮕