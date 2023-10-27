اسمع كتاب.. ترشيحات الشروق الأسبوعية للاستماع

ما بين عالَمٍ سرى قائم فى الخفاء، وعالَمِنا الحقيقى بشكله المعروف، تعيش بطلة تلك الحكاية على الحياد، تملأ رأسها تساؤلات غامضة غريبة، ورؤى وتطلعات أكثر غموضًا وغرابة، لكنها لا تملك بديلًا عن انتظار الزمن كى يُفصح بنفسه عن المستور من الحكايات..بِلُغَةٍ عَذْبَةٍ ومشاعرَ استثنائية سنتعرف على واقع مصرى خالص فى الخمسينيات من القرن الماضى وحتى أوائل القرن الحالى، ستتعلق بالزمن، والمكان، والحوار، والأحلام، وسينتابك الفضول الشديد حتى صفحة النهاية وإسدال الستار.
ما بين ثورة ووباء، يحاول خمسة فنانون التقدم للأمام لكنهم يكتشفون أن حياتهم قد توقفت بعد فقدان أحدهم فى الميدان يفقدون حواسهم فيحاولون استعادتها بالتمسك بالفن والحب والتفاصيل الصغيرة التى تُشكل الحياة. شخصيات خلقها، «واقع يناير»، تشبثت بحلم تحويل مأزق الوجود إلى فن، ومنعطف الثورة إلى أغنية...
فى سبيل ذلك صنعت نورا ناجى «رواية نصوص»، فحضرت اللوحة والمسرحية يوميات الحياة وهلوسات الحلم، فضلا عن الرواية داخل الرواية بنص روائى يتجاوز تقنيات السرد التقليدية إلى رحابة التجريبتدور أحداث الرواية فى غابة افتراضية غير محدِّدة المكان أو الزمان، أبطالها جميعهم من الحيوانات، وتغوص فى كواليس الحكم وعالم السياسة وما يحيط بهما من دسائس ومكائد، قادة الغابة كلهم حاضرون: الأسد ملك الغابة وحاكمها، والثعلب مسئول المعلومات والتقارير بالجزيرة المركزية الذى يعمل تحت إدارته الكثير من الجراء... headtopics.com