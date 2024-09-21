استمرار العراقيل الإسرائيلية أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

تابع أحدث ال أخبار عبر تطبيق قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية، عن تطورات الوضع على معبر رفح، مشيرا إلى أن العدوان على قطاع غزة أوشك على إتمام عامه الأول، ذاكرا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تعرقل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل تأزم الوضع في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.

وأضاف «إبراهيم»، خلال رسالة على الهواء على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أعداد المساعدات المتجهة لقطاع غزة قلت بشكل كبير بسبب استمرار جيش الاحتلال في سياساته التي تسعى إلى التضييق على الشاحنات ومحاولة عرقلة دخول المساعدات. وأوضح أن العراقيل الإسرائيلية أمام حركة دخول المساعدات تتمثل في التعنت أمام أنواع معينة من المساعدات الإنسانية كالمستلزمات الطبية والأدوية في ظل تزايد عدد الجرحى الذي تجاوز الـ 95 ألف مصاب وجريح نتيجة العدوان الغاشم على القطاع، مشيرًا إلى أن سلطات الإحتلال توصد المنفذ في كثير من الأحيان أمام شاحنات المساعدات، ذاكرا أن المنفذ يعمل على مدار يومين أو 3 أيام فقط في الأسبوع، في حين تسعى سلطات الاحتلال لتقليص أعداد الشاحنات الوافدة للقطاع خلال الأيام التي يعمل فيها المنفذ.

قطاع غزة مساعدات إنسانية المنفذ الحدودي رفح عدوان إسرائيلي العراقيل الإسرائيلية

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