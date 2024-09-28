استمرار خسارة السوبر الأفريقي للأهلي.. غضب عارم من أخطاء كولر وغرور اللاعبين

توابع خسارة السوبر الأفريقي مستمرة ب الأهلي .. غضب عارم من أخطاء كولر وغرور اللاعبين.. عقوبات شديدة منتظرة حسب اللائحة.. لجنة التخطيط تطلب من كولر تقريرا عن سبب الخسارة.. وراحة5 أيام قبل الاستعداد للعين الإماراتي، بعدما خسر الفريق أمام الزمالك بنتيجة 3-4 بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد المملكة آرينا بالرياض.

تأتى تلك العقوبات وفقا للائحة الفريق التى تنص على خصم مبالغ مالية حال خسارة أى بطولة، مثلما يحصل اللاعبون على مكافآت مالية حال الحصول على البطولات.على صعيد متصل، طلبت لجنة التخطيط بالنادى، برئاسة مختار مختار، من السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة تقريرا فنيل عن أسباب خسارة كأس السوبر الأفريقى

وترى لجنة التخطيط بالنادى الأهلى أن الفريق ظهر بشكل سيئ للغاية خلال المباراة، وفرط في الفوز رغم تقدمه بهدف وسام أبو على في الشوط الأول، كما ظهر أغلب اللاعبين دون المستوى المطلوب خلال سير اللقاء على غير عادة لاعبى الأهلى.

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري، وتُشير الدلائل إلى أنها ستُقام فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل، بعد تأجيل انطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.

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