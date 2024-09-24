استهداف إسرائيلي لقرى لبنانية و إصابة مستوطن قرب حيفا

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن سقوط صاروخ في محيط حيفا قرب دالية الكرمل نتج عنه إصابة مستوطن بجروح متوسطة في البطن.وذكر الإعلام العبري أنّ"أكثر من 200 ألف مستوطن هرعوا إلى الملاجئ في حيفا والكرمل عقب إطلاق رشقة صاروخية من لبنان".شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات جديدة على مختلف قرى وبلدات بلبنان .

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مجددا على بعلبك ومنطقتها، حيث تعرضت محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي للقصف، وبلدة طليا، وأطراف شمسطار، مشيرة إلى توزيع الشهداء والجرحى على مستشفيات المنطقة، وبخاصة على مستشفيات: دار الأمل الجامعي، مستشفى بعلبك الحكومي، ودار الحكمة ومستشفى رياق.

إسرائيل، لبنان، غارات، صواريخ، حيفا

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