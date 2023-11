استقرار أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

وسجل متوسط سعر الجنيه الاسترليني، مقابل نظيره المصري فى البنك المركزي المصري نحو 37.54 جنيه للشراء و37.71 جنيه للبيع.وبلغ 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.45 جنيه للشراء و20.53 جنيه للبيع.وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

اما عن اسعار العملات العربية ، فقد سيطرت عليها حالة من الثبات والاستقرار مقابل الجنيه المصري بدارة تداولات اليوم الاربعاء بينما سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.69 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع. ​​​​​​كما سجل متوسط سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري بداية تداولات اليوم نحو 81.69 جنيه للشراء، و82.07 جنيه للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الريال العماني مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.اما عن سعر الريال القطري مقابل الحنيه في البنك المركزي المصري فاستقر عند نحو نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

وثبت متوسط سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الخميس عند نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.69 جنيه للبيع.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 1 نوفمبراستقرار أسعار معظم العملات العربية، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: أسعار الدواجن اليوم 1 نوفمبرشهدت أسعار الفراخ البيضاء فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 حالة استقرار بالسوق المحلية وذلك مع تنفيذ مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والمنتجات الغذائيه .

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 1نوفمبر 2023استقرار أسعار معظم العملات العربية، في ختام التعاملات اليوم الاربعاء 1نوفمبر 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم 31 أكتوبرشهدت أسعار الأسماك فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بسوق العبور حالة استقرار .

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: تراجع أسعار الذهب بداية تداولات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في محلات و اسواق الصاغة المصرية ، بداية تعاملات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 ، متاثرة بتراجع اسعار المعدن الاصفر عالميًا ،

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: أسعار الخضروات اليوم 1 نوفمبر في سوق العبورشهدت أسعار الخضراوات فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 ، حالة استقرار في سوق العبور للجملة ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕