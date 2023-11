استقرار عدد سكان قطر عند 3 ملايين نسمة للشهر الرابع على التوالي

ويُمثل المواطنون القطريون نحو 12 % من عدد السكان، بينما تمثل الجاليات الأسيوية السواد الأكبر بين الجاليات المقيمة في الدولة الخليجية.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: ارتفاع قيمة واردات السيارات للشهر الرابع على التوالى بنسبة 124%واصلت قيمة الوادرات المصرية من السيارات الملاكى الارتفاع خلال شهر أغسطس الماضى، بنسبة 124.4%، لتسجل نحو 209.8 مليون دولار، .

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: ارتفاع الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية للشهر الثانيارتفع الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر على خلفية التحول في قطاع أشباه الموصلات

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: لليوم الرابع.. طلاب صفوف النقل يواصلون أداء اختبار شهر أكتوبرلليوم الرابع علي التوالي، يستكمل طلاب صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس على مستوى الجمهورية، أداء اختبارات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل، خلال اليوم الدراسي.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: استقرار أسعار البيتكوين لليوم الثانى على التوالىلم يسجل سعر البيتكوين يوم الثلاثاء 31 أكتوبر أي تغيير في قيمته مقارنة باليوم الماضي، حيث يتم تداول أغلى أصول التشفير، Bitcoin، حاليًا عند نقطة سعر تبلغ 34,270 دولارًا خلال اليوم الماضى.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: تعديل قانون وحدات الطعام على رأس أولويات لجنة المشروعات المتوسطة.. التفاصيلوضعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عدد من الملفات على أجندتها بدور الانعقاد الرابع، وذلك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة الذى يُعد قاطرة التنمية الحقيقة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: التخطيط العمرانى والمرافق أبرز الملفات على مائدة 'إسكان النواب'وضعت لجنة الإسكان مجلس النواب، عدد من الملفات على أجندتها بدور الانعقاد الرابع، الأول يتعلق بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني والمحور الثاني يتعلق بقطاع المرافق العامة

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕