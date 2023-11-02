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استقرار سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم 2 نوفمبر 2023

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استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 2 نوفمبر، وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر، مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المصري، ومصر والقاهرة، نحو 30.75 جنيهًا للشراء، ونحو 30.85 جنيهًا للبيع.

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كما سجل سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيهًا للشراء وسجل سعر 30.95 جنيهًا للبيع.نحو 30.83 جنيهًا للشراء، و نحو30.93 جنيهًا للبيع. وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة، وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات.

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