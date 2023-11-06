استقبال رئيس جمهورية جنوب السودان بقصر الاتحادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير بقصر الاتحادية، على هامش زيارته لمصر ولقاؤه بالرئيس السيسي. وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية جنوب السودان بقصر الاتحادية، حسبما عرضت فضائية"إكسترا نيوز"في مقطع فيديو لها اليوم الاثنين. واستعرض رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير يرافقه الرئيس السيسي، حرس الشرف في قصر الاتحادية.

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SHOROUK_NEWS: اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية جنوب السودانيستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، بقصر الاتحادية.

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SHOROUK_NEWS: مراسم استقبال رسمية لرئيس جنوب السودان بقصر الاتحاديةاستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، بقصر الاتحادية.

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ELBALADOFFİCİAL: مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية جنوب السودان بقصر الاتحاديةأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير بقصر الاتحادية، على هامش زيارته لمصر ولقاؤه بالرئيس السيسي.

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ELBALADOFFİCİAL: الرئيس السيسي ونظيره سيلفا كير يستعرضان حرس الشرف بقصر الاتحاديةاستعرض رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ويرافقه الرئيس السيسي، حرس الشرف في قصر الاتحادية.

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SHOROUK_NEWS: رئيس هيئة الدواء يستقبل وفدا من هيئة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطيةاستقبل، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا رفيعًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية

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MOBTADA: سفير مصر لدى اليونان: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء القضية الفلسطينيةشارك السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان في لقاء سفراء دول المجموعة العربية المعتمدين في اليونان مع كونستنتين تاسولاس، رئيس البرلمان اليوناني.

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