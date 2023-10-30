استقرار أسعار البيتكوين عند 34,295 دولار اليوم الإثنين

وقال فريق بحث CoinDCX إن هذا الأسبوع يحمل وزنًا كبيرًا لسوق العملات المشفرة بسبب الأحداث الكلية المختلفة المرتقبة في الولايات المتحدة والتي تشمل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والإعلان الشهري عن معدل البطالة، والقائمة المحدثة لفرص العمل، وإعلان معدل البطالة الشهري، كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في سوق العملات المشفرة.

حققت الايثر ربحًا صغيرًا بنسبة 0.08 % اليوم الاثنين، وبذلك تصل قيمة الايثر إلى 1780 دولارًا، وقبل إصدار الولايات المتحدة تفاصيل حولوتشمل هذه العملات Binance Coin وRipple وSolana وCardano وDogecoin وChainlink وPolygon.

تشمل العملات المشفرة الأخرى التي سجلت أرباحًا Polkadot، وLitecoin، وAvalanche، وStellar، وCosmos، وUniswap، وCronos. يبلغ تقييم سوق العملات المشفرة، الذي ارتفع بنسبة 0.03 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، الآن 1.27 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.تحذير من اجتياح غزة ونصيحة بـ"هجمات نوعية".. صحيفة تكشف رسالة أمريكا لإسرائيلالأهلي يستقر على تجديد عقد عمرو السولية موسمين لـ2026حفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة.. headtopics.com

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