استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 استمرار ال انخفاض الطفيف فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل فى ال صباح الباكر، حار نهار اً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة طقس انخفاض صباح نهار

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