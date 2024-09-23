استقرار أسعار صرف الدولار بعد ارتفاعها أمس

23 سبتمبر 2024.. استقرار أسعار صرف ال دولار بعد ارتفاع ها أمسنشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 11:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 11:36 ص

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بضرورة تطوير وتعليم الفرق الطبية للنهوض بمستوى الآداء لديهم. وأضافت أن هذه الدورة التدريبية بدأت في الفترة من 8-9-2027 وحتى 26-9-2024 لمدة 3 أسابيع يشارك بها أطباء العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية لـ40 متدربا أسبوعيا، وذلك استمرارا للتدريب المستمر لأطباء العلاج الطبيعي على كل ما هو جديد وحديث في أساليب العلاج للمرضى.

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