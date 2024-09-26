استقرار الدولار بعد ارتفاعه التاريخي أمس

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرىسعر الريال السعودى فى بنك مصرسعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cibسعر الريال السعودى فى بنك البركةاستقر ال دولار الخميس بعد أن شهد أمس الأربعاء أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أوائل يونيو مع ترقب المتعاملين لتصريحات سيدلي بها مسؤولون كبار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم لتلمس مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة .

وارتفعت العملة الأمريكية بقوة خلال الليل من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل اليورو ومن أدنى مستوى في عامين ونصف مقابل الجنيه الإسترليني. ورغم غياب محفز واضح للانتعاش، بدا أن المستثمرين تبنوا وجهة نظر أكثر دقة بشأن المقدار المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم يقدموا هذا الأسبوع وجهة نظر موحدة بشأن الخطوات المقبلة.

وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم الخميس كلمة مسجلة مسبقا خلال مؤتمر في نيويورك، كما سيتحدث رئيس البنك في نيويورك جون وليامز خلال ذات المؤتمر. ومن المقرر أن تدلي أيضا رئيسة البنك في بوسطن سوزان كولينز والعضوتان في مجلس محافظي البنك ميشيل بومان وليزا كوك بتصريحات في مناسبات مختلفة.

دولار أسعار الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

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