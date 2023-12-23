استكمال جلسات الحوار الوطنى تُثرى التعددية الحزبية ومد الجسور مع شركاء الوطن.. مقررو اللجان: ضمانة لوصول صوت المواطن والاشتباك مع القضايا ذات الأولوية.





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