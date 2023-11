استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

وقالت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال، اقتحمت"حي نزال" في المدينة المُشار إليها، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد مواطن، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، أحدهما طفل يبلغ من العمر (15 عاما).

