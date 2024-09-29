تحت عنوان "استشهاد حسن نصر الله يترك إيران أمام خيار مصيري ويذل واشنطن "، ألقت صحيفة الجارديان البريطانية فى تحليل للكاتب باتريك وينتور، الضوء على تداعيات اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله ،، واعتبرت أن نتائج الهجوم ال إسرائيل ي على قيادة حزب الله فى لبنان ستكون بعيدة المدى وستؤثر على كل من طهران و واشنطن .

والآن، مع تأكيد استشهاد زعيم حزب الله حسن نصر الله، خطت المنطقة أخيرًا بعد 11 شهرًا فوق حافة الهاوية ودخلت مكانًا لم تكن فيه حقًا من قبل، وفقا للكاتب. وأضاف الكاتب أنه إذا ما أدانت إيران بغضب فقط تدمير إسرائيل لمحور المقاومة الذي بنته بشق الأنفس على مدى سنوات عديدة، أو دعت الآخرين إلى اتخاذ إجراءات غير محددة، فإن مصداقيتها ستكون معرضة للخطر.إلى نصح حزب الله بتحمل الخسائر وقبول وقف إطلاق النار الذي لا يؤدي أيضاً إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهو الهدف المعلن لحزب الله.

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