استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال بالضفة.. وإصابة آخر بالقدس بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن

وقالت مصادر فلسطينية في المحافظة إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مسيرة طلابية وصلت إلى مثلث زيف عند مدخل يطا الشمالي، ما أدى إلى استشهاد شاب، وإصابة العشرات بحالات اختناق.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب فؤاد إسماعيل أبو صبحة (23 عامًا) من بلدة "يطا" جنوب الخليل برصاص الاحتلال، كما أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام.

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إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس بدعوى مُحاولة تنفيذ عملية طعنأصيب شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدرسة 'المطران' في مدينة القدس المحتلة. وذكرت مصادر فلسطينية في القدس، أن الشاب - الذي لم يتسن معرفة هويته - أصيب بعد أن أطلق أحد عناصر شرطة الاحتلال النار صوبه، بزعم مُحاولته 'تنفيذ عملية طعن'، ولم تُعرف طبيعة إصابته بعد. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تكشف تفاصيل عملية الطعن في القدس.. فيديوكشفت وسائل إعلام عبرية في إسرائيل، منذ قليل، أن الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن بالقدس الشرقية المحتلة طعن أحد عناصر شرطة الاحتلال وسيطر على سلاحه لكن شرطياً آخر أطلق النار عليه. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين برصاص الاحتلال فى جنينأفادت ولاء السلامين، مُراسلة قناة 'القاهرة الإخبارية' من رام الله، بأنه باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة 7 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك خلال اقتحام مدينة جنين من قبل 30 آلية عسكرية ما بين سيارات وجرافات. اقرأ أكثر ⮕

استشهاد فلسطينى وإصابة 4 أشخاص برصاص الاحتلال فى مخيمى عسكر وبلاطة شرق نابلسأصيب فجر اليوم الأحد، 4 شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس. اقرأ أكثر ⮕

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحماستُشهد شاب فلسطينى، من مُخيم 'الدهيشة' جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، اليوم /الأحد/، مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى أثناء اقتحامه للمخيم. اقرأ أكثر ⮕

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب بيت لحماستُشهد شاب فلسطيني، من مُخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، اليوم -الأحد-، مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامه للمخيم. اقرأ أكثر ⮕