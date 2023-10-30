استرداد 400 فدان من أملاك الدولة بالظهير الصحراوي في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وإزالة التعديات في مهدها والتصدي بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأزالت الوحدات المحلية لمراكز بنى مزار وسمالوط والعدوة، 177 حالة تعد، منها 112 حالة بقرى (الحسينية - شلقام- أبوجرج – القيس) والأحياء الرئيسية ب، و57 حالة تعد بقرى (شوشة – إسطال- قلوصنا – العزيمة – منقطين)، وأحياء شرق وشمال وجنوب مدينة سمالوط، إلى جانب 8 حالات تعد تم إزالتها في المهد بمركز العدوة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

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