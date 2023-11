استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات فى قصف استهدف منزلا فى مخيم 'جباليا'

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي - أمس - غارة على منطقة "الفالوجا" غرب المخيم المذكور، بعد أن قصف مربعا سكنيا في ذات المنطقة؛ ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.وقصفت مدفعية الاحتلال عزبة "بيت حانون" وشمال "بيت لاهيا" و"التوام" و"شرق جباليا" في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية لقطاع غزة.

واستشهد طفل، وأصيب اثنان على الأقل، إثر القصف الإسرائيلي المكثف على "حي الزيتون" بمدينة غزة.. كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا قرب مسجد السلام في حي الصبرة بغزة.وشنت طائرات الاحتلال الحربية، سلسلة غارات استهدفت محيط مُستشفى "القدس" التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي "تل الهوا"، جنوب غزة.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هددت أكثر من مرة بقصف المستشفى الذي يتواجد فيه نحو 14 ألف مواطن نزحوا إليه كملاذ آمن، إضافة إلى مئات المرضى والجرحى، الذين باتوا مهددين بالقصف.

