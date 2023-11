استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة

وفي هذا السياق، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، بأعتقال ستة فلسطينين من قرية جلقموس وبلدة يعبد، في محافظة جنين.وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين بلال ومعاوية طاهر القرم، وبدر عايد القرم، بعد اقتحام قرية جلقموس ومداهمة منازلهم.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شريف علي حرز الله بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة يعبد وفتشته وعبثت بمحتوياته وسرقت مصاغا ذهبيا ونقودا.

