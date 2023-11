استشهاد شخصين وإصابة 6 آخرين في قصف إسرائيلي عنيف على غزة اليوم

وأفادت وسائل إعلام فلسطينينة، باستشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، صباح اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الشاطئ، غرب غزة. برلماني يثمن إشادة"الصحة العالمية" بعلاج المصابين والمرضى بقطاع غزة عاجل.. السعودية تطلق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأفاد مراسل وكالة أنباء فلسطين"وفا" إن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ محيط مدرسة"أبو عاصي" التابعة للأونورا في مخيم الشاطئ، تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

