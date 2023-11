استشهاد 95 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة خلال الليل

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، شن الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على مخيم جباليا ومدينة الشيخ زايد قرب جباليا، لليوم الثالث، وكذلك الصبرة والزيتون وحي الكرامة وبيت لاهيل.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOBTADA: القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن قصفا عنيفا في مختلف أنحاء قطاع غزةشنت طائرات ومدافع جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفًا على عدة مناطق في قطاع غزة خلال الليل، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: استشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزةاستشهد 16 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات، مساء اليوم الأربعاء ، خلال سلسة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: استشهاد 67 فلسطينيا على الأقل فى مجزرة إسرائيلية شمال قطاع غزةاستشهد 67 شهيداً فلسطينيا على الأقل وعشرات الجرحى وصلوا مستشفيات الإندونيسى وشهداء الأقصى جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى بقصف مربع سكنى فى معسكر جباليا شمال غزة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: أكثر من 400 شهيد وجريح فلسطينى فى مجزرة إسرائيلية بمعسكر جباليا ..صورأعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة اسرائيلية بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: استشهاد 14 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا شمال غزةأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد 14 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا شمال قطاع غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: حلمى وهنيدى ومنى زكى يدينون قصف مخيم جباليا: حسبنا الله ونعم الوكيلأدان عدد كبير من نجوم الفن، جريمة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد وإصابة 400 فلسطينيا.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕