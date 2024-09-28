استشهاد نصر الله انتهاك صارخ للقانون الدولي و جريمة حرب

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي ، أن استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله ، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وترقى إلى مستوى جريمة الحرب .

وأضاف مهران أنه من منظور القانون الدولي الإنساني فإن استهداف شخصية سياسية خارج سياق النزاع المسلح المباشر يعد انتهاكاً للمادة 51 الفقرة الثانية من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين، موضحا انه يمكن تصنيف هذا العمل كجريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرّف القتل العمد كجريمة حرب، كما لفت الي أنه قد يرقى إلى مستوى الاغتيال السياسي، وهو عمل محظور بموجب القانون الدولي العرفي.

واقترح دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا التصعيد الخطير، مع إجراء تحقيق دولي مستقل في عملية الاغتيال لتحديد المسؤولين، و تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إمكانية إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة فرض عقوبات دولية على المسؤولين عن هذا العمل.

القانون الدولي جريمة الحرب حسن نصر الله الاغتيال سيادة الدولة

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