استشهاد صحفي فلسطيني وأفراد من عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله شرق غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استُشهد، ظهر اليوم الاثنين، صحفي فلسطيني، وعدد من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلي استهدف منزله شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع بأن الصحفي"نظمي النديم" استُشهد جراء قصف طائرات الاحتلال منزله الكائن في حي الزيتون، إضافة إلى استشهاد عدد من أفراد عائلته، دون معرفة تفاصيل أخرى. وباستشهاد النديم، ترتفع حصيلة الشهداء بين الصحفيين منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري، إلى 35 صحفيًا، فيما أصيب العشرات بجروح، إلى جانب قصف مقرات 50 مؤسسة إعلامية.

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